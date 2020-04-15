Улан-удэнцы не соблюдают дистанцию возле МФЦ

В Улан-Удэ возле многофункционального центра по улице Ключевская сегодня вновь образовалась большая очередь. Фотография толпы, не соблюдающей дистанцию, появилась в паблике ves_ulan_ude_

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 14 Апр 2020 в 10:16 PDT

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