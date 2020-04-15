Улан-удэнцы не соблюдают дистанцию возле МФЦ

В Улан-Удэ возле многофункционального центра по улице Ключевская сегодня вновь образовалась большая очередь. Фотография толпы, не соблюдающей дистанцию, появилась в паблике ves_ulan_ude_
На снимке видно, как около 15 человек стоят у входа в МФЦ, дистанция между улан-удэнцами едва ли достигает полуметра, при рекомендованных 1,5. При этом, большинство ожидающих запечатлены на фотографии в масках.
С 13 марта МФЦ возобновил приём заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
- Приём и выдача документов ведется только по предварительной записи. Приходите в МФЦ не ранее, чем за 10 минут до времени приёма. Вы сможете подать или получить документы в помещении МФЦ при наличии средств индивидуальной защиты и если ваши персональные данные совпадут с данными, которые были указаны при предварительной записи, - говорится на сайте многофункционального центра.
Ранее улан-удэнцы уже выстраивались в очередь возле МФЦ, тогда многие горожане не знали, что центр работает только по предварительной записи.
В Бурятии режим самоизоляции продлён до конца апреля - на указанный период сохранено требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
По состоянию на 15 апреля в республике зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.