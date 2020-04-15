Военные в Бурятии нанесли радиоэлектронный удар. Видео









Комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» способен искать, обнаружить и подавлять источники радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных. Тем самым полностью нарушается система управления войсками противника.



Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.



- Всего к учениям привлечено около 100 военнослужащих, задействовано более 10 единиц специальной техники, - сообщили в Восточном военном округе.



Справка:



День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в Вооружённых Силах России ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны РФ в 1999 году, а затем закреплен указом президента в 2006 году «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ».



Историю становления войск радиоэлектронной борьбыв российской армии отсчитывают от 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1904 года. В этот день в ходе Русско-японской войны связистам эскадренного броненосца «Победа» и флотской телеграфной станции на Золотой горе удалось, поставив радиопомехи, сорвать корректируемый по радио обстрел японскими броненосными крейсерами «Ниссин» и «Касуга» русской эскадры и крепости Порт-Артур.



Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения в Бурятии нанесли комплексный радиоэлектронный удар по условному противнику. Удар нанесён по условным пунктам управления и узлам связи. Ротные тактические учения состоялись 15 апреля, в День специалиста по радиоэлектронной борьбе.- Личный состав подразделений РЭБ отработал метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были задействованы специальные радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Они ведут радиоэлектронную разведку и подавляют в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.