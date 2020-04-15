Чтобы зарегистрировать машину или получить права, нужно предварительно записаться
Госавтоинспекция Бурятии напоминает, что подразделения ГИБДД переведены на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников.
- В МРЭО ГИБДД услуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помещения подвергаются санитарной обработке и проветриванию, - сообщили в МВД по Бурятии.
В среднем в день предоставляется около 70 госуслуг по регистрации автомототранспорта и около 50 госуслуг по линии выдачи водительских удостоверений.
Жителей просят с пониманием отнестись к установленному режиму работы и призывают соблюдать меры личной безопасности.
В Бурятии подразделения ГИБДД работают в особом режиме
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Замминистра транспорта Алексей Назимов объяснил, как оплачивать услуги ЖКХ во время самоизоляции и почему это так важно именно сейчас
Зрителями первого онлайн-концерта стали более семи тысяч человек
Некоторые маршрутки – и вовсе до часа
Жителям Бурятии разрешили поездки на дачи, но нужно выполнить обязательное условие
За сутки число больных значительно увеличилось
Ранее коронавирус у больных из Бурятии подтверждали в Иркутске
Казаки беседуют с населением о противопожарной безопасности
Куличи с наклейкой «Продукция освящена» можно купить в торговых точках «Бурятхлебпром» и других магазинах города и республики
Женщина обратилась в прокуратуру
Возбуждено уголовное дело
В опасных местах выставлены дополнительные запрещающие знаки и информационные аншлаги
На эти цели выделено 1,3 млн рублей
В ТОСе в определённые дни собирают у жителей перерабатываемый мусор
В учениях принимали участие более тысячи военнослужащих
Победители будут объявлены 27 апреля