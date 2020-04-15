В Бурятии подразделения ГИБДД работают в особом режиме

Чтобы зарегистрировать машину или получить права, нужно предварительно записаться



Госавтоинспекция Бурятии напоминает, что подразделения ГИБДД переведены на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников.



- В МРЭО ГИБДД услуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помещения подвергаются санитарной обработке и проветриванию, - сообщили в МВД по Бурятии.



В среднем в день предоставляется около 70 госуслуг по регистрации автомототранспорта и около 50 госуслуг по линии выдачи водительских удостоверений.



Жителей просят с пониманием отнестись к установленному режиму работы и призывают соблюдать меры личной безопасности.

