Раньше анализ брали только при появлении симптомов
Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией принял новую меру для борьбу с коронавирусом в Бурятии. У всех прибывающих из Санкт-Петербурга и Москвы будут брать тест на коронавирус. Пробы планируется брать в первые и десятые сутки со дня прибытия.
Ранее в Бурятии прибывшие из других регионов России с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходили режим самоизоляции и направлялись на анализ в случае появления признаков острого респираторного вирусного заболевания.
Всем прибывшим из иностранных государств, Москвы, Санкт-Петербурга, а также неблагополучных по эпидобстановке Ленинградской области, Республики Коми, Нижегородской области, Краснодарского края необходимо обращаться на «горячую линию» минздрава республики по телефону 8-3012-37-95-32. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом, две пациентки скончались, 23 человека вылечились, остальные проходят лечение.
Прибывших в Бурятию из Москвы и Питера будут проверять на коронавирус
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