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Жителей Бурятии призвали платить за тепло и электроэнергию дистанционно

Жителей Бурятии призвали платить за тепло и электроэнергию дистанционно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Замминистра транспорта Алексей Назимов объяснил, как оплачивать за тепло и электроэнергию во время самоизоляции и почему это так важно именно сейчас

Скоро в Бурятии завершается отопительный сезон, и стартует ремонтная кампания – чтобы республика смогла подготовиться во всеоружии к следующей зиме. Сейчас очень важно, чтобы жители не копили долги по коммунальным услугам, а оплачивали всё своевременно. Тем более, уровень потребления тепло- и электроэнергии на сегодня снизился на 10% - в связи с остановкой производства и предприятий торговли и сферы услуг. Первый замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов дал интервью «Байкал-Daily» по ситуации в республике.

- Как обстоят дела с текущей оплатой у энергетиков?

- Снижение оплаты за потреблённую тепло и электроэнергию на текущий момент составляет порядка 30%, относительно аналогичного периода в 2019 году. При таких темпах снижения общий объём неплатежей до конца года прогнозируется в размере около 1 млрд рублей. Это приведёт к невозможности закупить материалы для ремонтных работ и оплатить работу подрядчиков. Поэтому обращаемся к населению Республики Бурятия. 

Сегодня не только наша страна, но и весь мир оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции. Люди испытывают тревогу за здоровье и жизнь, своё и своих близких. И сейчас многие находятся в режиме вынужденной самоизоляции, дома в кругу родных и близких. Но многие предприятия сегодня работают «на передовой», в том числе и предприятия энергетики, обеспечивая нас самым необходимым: теплом, светом, водой. Совсем скоро завершается отопительный сезон, и начнётся активная ремонтная кампания по подготовке к следующей зиме. И в этой связи так важно не копить задолженность по коммунальным услугам. Я от имени нашего министерства и от себя лично призываю вас оплачивать такие услуги в дистанционном режиме, в режиме онлайн. Ведь оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома – это удобнее и безопаснее. В помощь гражданам – дистанционные сервисы, позволяющие не тратить лишние деньги на комиссию.

- Расскажите, пожалуйста, как жителям оплатить услуги с удобством?

- Абоненты филиала АО «Читаэнергосбыта» - «Энергосбыт Бурятии», ПАО «ТГК-14» полностью перевели свою работу на дистанционный режим. Оплатить услуги можно, зайдя на их сайты по следующим адресам: lk.tgk-14.com и https://www.e-sbyt.ru. 

Оплатить услуги за тепло- и электроэнергию сегодня можно также через приложение «Сбербанк Онлайн» или на сайте ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и управляющих организаций. Также единые расчётные центры (ЕИРЦ) с 7 апреля возобновили работу, на сегодня в Улан-Удэ работают 13 расчётно-кассовых участков. И ЕИРЦ принимают показания и платежи через мобильные приложения. Это очень удобно, быстро и не выходя из дома. Сайт ЕИРЦ: https://uueirc.ru.

Кстати сказать, молодёжь может проявить заботу и оказать поддержку своим родителям, бабушкам и дедушкам, научив их пользоваться электронными сервисами.

Дорогие друзья! Ситуация сложная, но не критическая и мы с ней обязательно справимся. Солидарность, ответственность, защита – сейчас самое главное. Берегите себя и своих близких!

- Как быть людям, если не удалось оплатить через онлайн-сервисы?

— Можно обратиться в организации непосредственно по телефонам: 8 3012 290-840 – ПАО «ТГК-14» (телефон техподдержки по работе личного кабинета и мобильного приложения), 8 (3012) 29-30-00, 8 (3012) 29-30-01, 8 (3012) 29-30-02, 8 (800) 333-87-23 – АО «Читаэнергосбыт» (справочная служба).

- А чем грозит массовая неоплата за свет?

- Окончание отопительного сезона - в зависимости от температуры окружающей среды - ожидается 15 мая. Новый отопительный сезон с учётом погодных условий планируется на 15 сентября. Таким образом, на регламентированные ремонтные работы по подготовке к новому отопительному сезону приходится всего 4 месяца. За короткий подготовительный период надо успеть подготовить электрические сети и тепловой комплекс к новому отопительному сезону. Необходимо отметить, что в настоящее время работы, не связанные с отключением основного оборудования, уже начаты. Процесс содержания сетей является непрерывным, но непосредственная подготовка к зиме осуществляется в этот короткий период. Поэтому так важно производить оплату за услуги своевременно.


коронавирус минтранс РБ ЖКХ
 
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