Онлайн-концерт театра «Байкал» посмотрели зрители со всего мира

Зрителями первого онлайн-концерта стали более семи тысяч человек



Артисты Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал» впервые провели онлайн-концерт в Instagram. Его увидели более 7000 зрителей из разных регионов России и других стран.



Первый концерт в режиме онлайн продлился чуть менее часа. На связь вышли солисты театра, музыканты Национального оркестра Бурятии и артисты балетной труппы. К ним присоединились зрители из разных уголков мира: США, Южной Кореи, Испании, Франции, Казахстана, из регионов России и районов Бурятии.



- Мы готовились к эфиру очень основательно. Создавали новые аккаунты, где нет подписчиков, проводили пробные прямые эфиры, отлаживали механизм подключения к эфиру с точностью до секунд и проходили инструктаж от более продвинутых коллег. Многие из нас, собственно, как и я, с «Инстаграмом» на уважительное «Вы», поэтому было особо волнительно, - смеётся ведущий эфира, художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов.



По признанию художественного руководителя, из-за технических сложностей в эфир вошли не все номера из первоначального сценария. Следующий онлайн-концерт не за горами, а это значит, что зрители смогут увидеть всё задуманное. Второе подобное мероприятие состоится на следующей неделе.



- Мы сняли пробу, поняли, как проходит эфир, какие могут возникнуть загвоздки и уже готовимся к следующим концертам. Пока мы находимся в ограниченных условиях работы, будем радовать зрителей подобными концертами. До конца апреля мы выйдем на связь ещё, как минимум, два раза, - продолжил Жаргал Жалсанов.



Афишу на следующие онлайн-концерты и трансляции записей репертуара театра зрители смогут найти в социальных сетях в официальных группах театра «Байкал», сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.







