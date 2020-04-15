За сутки число больных значительно увеличилось
За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 28 лабораторно подтверждённых случаев, в одном случае мужчина выписан в феврале. Забайкальцев под подозрением нет, в одном случае подозрение не подтвердилось. Об этом 15 апреля сообщает оперативный региональный штаб по коронавирусу. Накануне сообщалось о 14 заражённых.
Сейчас в медучреждениях находятся два ребёнка и 25 взрослых, 7 человек средней тяжести, у четырёх из них диагностирована лёгочная пневмония. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском районах. Установлено, что из числа заболевших 14 человек прибыли из стран и регионов России, неблагополучных по заболеваемости COVID-19, 14 находились в контакте с ними.
В Иркутской области на 15 апреля зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализирован 41 человек, 4 выздоровело, 2 скончались.
В Бурятии на сегодня уже 100 случаев заражения. Из них 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. 6 апреля умерла 73-летняя женщина с коронавирусом, а накануне скончалась 86-летняя больная. Лечение продолжают 75 человек.
В Забайкалье вдвое выросло число заражённых коронавирусом
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