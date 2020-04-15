Казаки беседуют с населением о противопожарной безопасности
Члены городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» оказывают содействие в патрулировании лесов городского лесничества в период действия особого противопожарного режима. Работа проводится с председателем общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Денисом Леоновым.
Как рассказал Денис Леонов, представители казачьего общества ежедневно принимают участие в рейдах вместе с сотрудниками надзорных органов, дежурят в пригородных лесных массивах, проводят беседы о недопустимости нарушения законодательства.
Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.
Во избежание возникновения лесных пожаров казаки и сотрудники органов внутренних дел призывают жителей республики:
- не разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- не бросать в лесных массивах горящие спички, окурки и стеклянные бутылки;
- не засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и инымиотходами и мусором;
- не оставлять в лесу легковоспламеняющиеся ткани либо бумагу;
- после проведения рубок лесных насаждений производить очистку мест заготовки древесины от порубочных остатков.
Представители общественных советов при региональном МВД и территориальных органах призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от посещения лесных массивов в пожароопасный период.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 6 апреля введён особый противопожарный режим.
Улан-удэнские казаки помогают в патрулировании лесов
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