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Улан-удэнские казаки помогают в патрулировании лесов

Улан-удэнские казаки помогают в патрулировании лесов
Общество, 
Казаки беседуют с населением о противопожарной безопасности

Члены городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» оказывают содействие в патрулировании лесов городского лесничества в период действия особого противопожарного режима. Работа проводится с председателем общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Денисом Леоновым.

Как рассказал Денис Леонов, представители казачьего общества ежедневно принимают участие в рейдах вместе с сотрудниками надзорных органов, дежурят в пригородных лесных массивах, проводят беседы о недопустимости нарушения законодательства.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.

Во избежание возникновения лесных пожаров казаки и сотрудники органов внутренних дел призывают жителей республики:

- не разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- не бросать в лесных массивах горящие спички, окурки и стеклянные бутылки;

- не засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и инымиотходами и мусором;

- не оставлять в лесу легковоспламеняющиеся ткани либо бумагу;

- после проведения рубок лесных насаждений производить очистку мест заготовки древесины от порубочных остатков.

Представители общественных советов при региональном МВД и территориальных органах призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от посещения лесных массивов в пожароопасный период.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 6 апреля введён особый противопожарный режим
казаки Лес
 
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