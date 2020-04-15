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Первые освящённые куличи появились в магазинах Бурятии

Первые освящённые куличи появились в магазинах Бурятии
Общество,  Фото:БХП
Куличи с наклейкой «Продукция освящена» можно купить в торговых точках «Бурятхлебпром» и других магазинах города и республики

19 апреля православные верующие отмечают Пасху. Ни один стол в этот светлый праздник не обходится без традиционных угощений - куличей. «Бурятхлебпром» не отступает от традиции и ежегодно проводит обряд освящения пасхальной продукции. На сегодня освящённые куличи уже появились в магазинах республики.

В конце прошлой недели верующие отмечали Вербное воскресенье. Как сообщал «Байкал-Daily», из-за объявленного режима самоизоляции митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий призвал верующих оставаться дома, сообщив, что онлайн-трансляции богослужений будут проходить в официальных группах Бурятской митрополии в соцсетях, на YouTube. Люди прислушались и многие остались дома. Богослужение с празднования Пасхи также можно будет посмотреть онлайн.

- Несколько лет подряд мы освящаем куличи на производстве для того, чтобы жители нашей республики, которые либо по немощи, либо по болезни, либо по занятости, а сейчас ещё в виду введённого режима самоизоляции и ограничительных мер по посещению общественных мест, не могут прийти в храм и освятить куличи. У них есть возможность купить уже освящённый кулич, – рассказал иерей Николай, Клирик Свято-Одигитриевского собора.


«Бурятхлебпром» предлагает широкий ассортимент классических куличей в наборах, в упаковках и без разного веса и оформления с наклейкой «Продукция освящена». Для покупателей компания приготовила и сувенирную продукцию: пасхальное печенье, маффины, шоколадные яйца и торты.

Сегодня у каждого жителя республики появилась возможность приобрести только свежее и вкусное лакомство, окроплённое святой водой в торговых точках «Бурятхлебпром» и крупных сетевых магазинах города. Выпекаться продукция будет всю предпраздничную неделю.

- Акционерное общество «Бурятхлебпром» поздравляет жителей и гостей Бурятии с наступающим праздником Светлой Пасхи! Желает крепкого здоровья, весеннего настроения и достатка во всем, - обратились к жителям республики в «Бурятхлебпроме».

БХП Бурятхлебпром религия
 
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