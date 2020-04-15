Первые освящённые куличи появились в магазинах Бурятии

- Несколько лет подряд мы освящаем куличи на производстве для того, чтобы жители нашей республики, которые либо по немощи, либо по болезни, либо по занятости, а сейчас ещё в виду введённого режима самоизоляции и ограничительных мер по посещению общественных мест, не могут прийти в храм и освятить куличи. У них есть возможность купить уже освящённый кулич, – рассказал иерей Николай, Клирик Свято-Одигитриевского собора.





- Акционерное общество «Бурятхлебпром» поздравляет жителей и гостей Бурятии с наступающим праздником Светлой Пасхи! Желает крепкого здоровья, весеннего настроения и достатка во всем, - обратились к жителям республики в «Бурятхлебпроме».



