У жительницы Бурятии незаконно удерживали деньги из пенсии

Женщина обратилась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась жительница Мухоршибирского района Бурятии обратилась в прокуратуру и заявила о неправомерных удержаниях из пенсии.



Установлено, что постановлением Мухоршибирского районного отдела судебных приставов пенсионному органу на основании определения суда предписано с июля 2017 года ежемесячно удерживать из пенсии заявительницы по 3 тысячи рублей.



В нарушение закона об исполнительном производстве в течение нескольких лет удержания производились в большем размере.



Руководителю центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда России в Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



С марта текущего года удержание из пенсии производится в размере, установленном решением суда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.







