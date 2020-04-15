Женщина обратилась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась жительница Мухоршибирского района Бурятии обратилась в прокуратуру и заявила о неправомерных удержаниях из пенсии.
Установлено, что постановлением Мухоршибирского районного отдела судебных приставов пенсионному органу на основании определения суда предписано с июля 2017 года ежемесячно удерживать из пенсии заявительницы по 3 тысячи рублей.
В нарушение закона об исполнительном производстве в течение нескольких лет удержания производились в большем размере.
Руководителю центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда России в Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
С марта текущего года удержание из пенсии производится в размере, установленном решением суда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
У жительницы Бурятии незаконно удерживали деньги из пенсии
Общество, Фото:
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