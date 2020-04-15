Возбуждено уголовное дело
Трое жителей Братского района Иркутской области украли электрический кабель с козлового крана, расположенного на территории грузового двора станции Вихоревка.
Транспортные полицейские установили и задержали злоумышленников. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жители Иркутской области украли кабель на 50 тысяч рублей
Общество, Фото:
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