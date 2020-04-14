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В Улан-Удэ выдача сухпайков школьникам начнётся завтра

В Улан-Удэ выдача сухпайков школьникам начнётся завтра
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пункты выдачи наборов будут расположены на входе в школу

Продуктовые наборы, предназначенные для льготных категорий школьников, начнут выдавать на день раньше запланированного графика – с 15 апреля. Отгрузка первых партий в отдалённые микрорайоны города началась уже сегодня, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

- Сейчас на подготовку продуктовых наборов, их доставку и выдачу задействовано порядка 240 сотрудников комбината. Здесь практически конвейер от сбора коробок до проверки состава пайка, то есть производство полностью отлажено. И сейчас комбинат нам предоставил график выдачи продуктов с опережением, - сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

По согласованию с Роспотребнадзором выдачей продуктовых наборов на местах займутся только сотрудники комбината школьного питания. Пункты выдачи наборов будут расположены на входе в школу. Родители смогут получить их в назначенное время с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Время для прихода в школу будет назначаться индивидуально каждому родителю.

График получения продуктовых наборов будет направлен классными руководителями в родительские чаты, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
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