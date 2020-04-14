238 нарушителей изоляции поймали в Иркутской области

За выходные поймали 64 нарушителей



В Иркутской области правоохранители продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции. Так, за выходные полицейские зафиксировали 64 нарушения самоизоляции. С начала введения режима повышенной готовности с 18 марта по настоящее время зарегистрировано 238 таких нарушений.



В ходе совместных рейдов сотрудников правоохранительных органов, представителей профильных ведомств правительства Иркутской области и волонтёров за минувшие выходные проверено 308 объектов торговли.



Сотрудники ГИБДД области за выходные выдали автовладельцам 1344 рекомендательных уведомлений с просьбой соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.





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