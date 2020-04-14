За выходные поймали 64 нарушителей
В Иркутской области правоохранители продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции. Так, за выходные полицейские зафиксировали 64 нарушения самоизоляции. С начала введения режима повышенной готовности с 18 марта по настоящее время зарегистрировано 238 таких нарушений.
В ходе совместных рейдов сотрудников правоохранительных органов, представителей профильных ведомств правительства Иркутской области и волонтёров за минувшие выходные проверено 308 объектов торговли.
Сотрудники ГИБДД области за выходные выдали автовладельцам 1344 рекомендательных уведомлений с просьбой соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
238 нарушителей изоляции поймали в Иркутской области
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сигнальные ленты размещают также на игровых и спортивных комплексах
Историческую часть Улан-Удэ приведут в порядок к июню
«До революции, когда буддизм был очень развит, у бурят не было ни одного случая самоубийства», - отмечают ламы
В учениях было задействовано около 200 единиц техники
Все желающие могут публиковать своё творчество под хэштегом #врачимысвами
Пользователи оставили массу шуток под снимками и видео водных процедур
Учения проходят в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения
Все желающие могут прочесть на видео стихи о войне и её героях
Вылечились около двух тысяч человек
Завтра скульптуру для площади Славы погрузят для отправки
В марте 2019 года министерство обороны России запустило проект «Дорога Памяти»
Шествия «Бессмертного полка» на 9 мая не будет, но запущена онлайн-версия
В Бурятии появилось шесть новых больных COVID-2019
Холодная и ветреная погода будет около недели
На переселение предусмотрено 300 миллионов рублей