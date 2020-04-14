 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Апреля

13 Апреля

Популярное

Детские площадки в Улан-Удэ огораживают сигнальными лентами ⠀

Детские площадки в Улан-Удэ огораживают сигнальными лентами ⠀
Общество,  Фото:Комитет городского хозяйства Улан-Удэ
Сигнальные ленты размещают также на игровых и спортивных комплексах

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции управляющие организации и ТСЖ Улан-Удэ активно огораживают входы на детские и спортивные площадки, расположенные у многоквартирных домов.

Сигнальные ленты размещают также на игровых и спортивных комплексах.

Ограничительные меры будут действовать весь период режима самоизоляции.

Напомним, жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:

1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2. случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);
3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
6. при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях крайней необходимости
коронавирус детские площадки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Детские площадки в Улан-Удэ огораживают сигнальными лентами ⠀
Детские площадки в Улан-Удэ огораживают сигнальными лентами ⠀
Общество, 14.04.2020
Сигнальные ленты размещают также на игровых и спортивных комплексах
В Улан-Удэ отремонтируют дома чиновника и богатого горожанина
В Улан-Удэ отремонтируют дома чиновника и богатого горожанина
Общество, 14.04.2020
Историческую часть Улан-Удэ приведут в порядок к июню
Лама рассказал об отношении буддизма к самоубийству
Лама рассказал об отношении буддизма к самоубийству
Общество, 14.04.2020
«До революции, когда буддизм был очень развит, у бурят не было ни одного случая самоубийства», - отмечают ламы
В Бурятии военные запустили ракеты
В Бурятии военные запустили ракеты
Общество, 14.04.2020
В учениях было задействовано около 200 единиц техники
В Иркутской области запустили творческую акцию в поддержку врачей
В Иркутской области запустили творческую акцию в поддержку врачей
Общество, 14.04.2020
Все желающие могут публиковать своё творчество под хэштегом #врачимысвами
«Даже ушки помыли»: Голове Ленина в Улан-Удэ устроили «банный день»
«Даже ушки помыли»: Голове Ленина в Улан-Удэ устроили «банный день»
Общество, 14.04.2020
Пользователи оставили массу шуток под снимками и видео водных процедур
В Бурятии выполнят электронные пуски из «Искандер-М»
В Бурятии выполнят электронные пуски из «Искандер-М»
Общество, 14.04.2020
Учения проходят в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения
ТОСы Улан-Удэ запустили челлендж к 75-летию Победы
ТОСы Улан-Удэ запустили челлендж к 75-летию Победы
Общество, 14.04.2020
Все желающие могут прочесть на видео стихи о войне и её героях
В Улан-Удэ приедет новый 15-тонный памятник
В Улан-Удэ приедет новый 15-тонный памятник
Общество, 14.04.2020
Завтра скульптуру для площади Славы погрузят для отправки
Жители Бурятии могут пополнить проект «Дорога Памяти»
Жители Бурятии могут пополнить проект «Дорога Памяти»
Общество, 14.04.2020
В марте 2019 года министерство обороны России запустило проект «Дорога Памяти»
«Бессмертный полк» пройдёт в Бурятии только онлайн
«Бессмертный полк» пройдёт в Бурятии только онлайн
Общество, 14.04.2020
Шествия «Бессмертного полка» на 9 мая не будет, но запущена онлайн-версия
Число заражений коронавирусом в Бурятии перевалило за 90
Число заражений коронавирусом в Бурятии перевалило за 90
Общество, 14.04.2020
В Бурятии появилось шесть новых больных COVID-2019
Непогода обрушится на Бурятию
Непогода обрушится на Бурятию
Общество, 14.04.2020
Холодная и ветреная погода будет около недели
Более 70 человек в Бурятии переселят из «авариек» БАМа
Более 70 человек в Бурятии переселят из «авариек» БАМа
Общество, 14.04.2020
На переселение предусмотрено 300 миллионов рублей

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^