Детские площадки в Улан-Удэ огораживают сигнальными лентами ⠀





Напомним, жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:



1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2. случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);

3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

6. при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях крайней необходимости

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции управляющие организации и ТСЖ Улан-Удэ активно огораживают входы на детские и спортивные площадки, расположенные у многоквартирных домов.Сигнальные ленты размещают также на игровых и спортивных комплексах.Ограничительные меры будут действовать весь период режима самоизоляции.