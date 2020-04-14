Инспекторы ГИМС сообщают об опасной ледовой обстановке на Байкале

В опасных местах выставлены дополнительные запрещающие знаки и информационные аншлаги



Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области информируют об ухудшении ледовой обстановки на озере Байкал.



В минувшие сутки в Ольхонском районе выпали осадки в виде снега и мокрого снега. На Малом море на поверхности льда местами наблюдаются сугробы до 15 сантиметров.



«Структура льда игольчатая, лёд напитан водой. В проливе Ольхонские ворота - многочисленные трещины, промоины. Произошло увеличение открытых участков воды в заливах. На месте становых трещин образовались промоины. В заливах Мухор, Куркут, бухте Базарной - забереги, местами на расстоянии до полутора метров от берега», - уточнил Михаил Грудинин, старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка.



В районе населённого пункта Листвянка лёд рыхлый, игольчатый. Местами - открытая вода, трещины, наполненные водой. Забереги до двух метров вдоль береговой линии. На данный момент идёт активный процесс разрушения ледового поля, чему способствуют штормовые ветра.



В Слюдянском районе обстановка аналогичная. Наблюдается большое количество крупных трещин шириной до 3 метров и промоины вдоль береговой линии.



Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд, проводится профилактическая работа с населением. В потенциально опасных местах выставлены дополнительные запрещающие знаки и информационные аншлаги. Сотрудники МЧС России убедительно просят не выходить и не выезжать на хрупкий весенний лёд, провести беседы с детьми о недопустимости пребывания вблизи водных объектов без надзора взрослых, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



