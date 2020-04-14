Лама рассказал об отношении буддизма к самоубийству

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«До революции, когда буддизм был очень развит, у бурят не было ни одного случая самоубийства», - отмечают ламы



Ширээтэ лама Усть-Ордынского окружного дацана Зоригто Батуев в своей лекции рассказал об отношении буддизма к самоубийству.



- До революции когда буддизм был очень развит в этнической Бурятии, у бурят не было ни одного случая самоубийства. Это считалось самым плохим грехом и все осуждали это. Человек считался психологически слабым, и никто не произносил его имени впредь, - говорится в лекции.



В лекции лама отмечает, что человеческое тело, обладающее свободами и благами, «способно перенести наше сознание в нирвану». Поэтому именно тело человека - самое драгоценное и редкое, поясняют верующим.



- Тело человека является той редкой возможностью, использовав которую, можно достичь свободы от сансары даже в течение одной жизни, - говорится в учении.



Так, буддисты верят, что по сравнению с человеком «другие обитатели сансары – небожители, полубоги, животные, голодные духи, существа ада» не способны к духовной практике.



- Поэтому рождение в человеческом теле, уподобляется нахождению бесценного сокровища. Если прожить эту жизнь в погоне за славой, богатством и роскошью, пусть даже просто бездельем, то это будет подобно глупейшей растрате драгоценных сокровищ, которых больше уже не найти, - заключается в лекции.



