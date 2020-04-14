В Улан-Удэ продезинфицируют дома без «управляшек»

На эти цели выделено 1,3 млн рублей
В Улан-Удэ приступили к дезинфекции 384 домов, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Соответствующее распоряжение подписано мэром города Игорем Шутенковым.
Сейчас заключён муниципальный контракт с ООО «БИОФАРМ Технолоджи» на сумму 1 млн 346 тысяч рублей. Средства на проведение санитарной обработки выделены по инициативе депутатов Улан-Удэнского горсовета из средств, предусмотренных на исполнение наказов избирателей на 2020 год.
- В Улан-Удэ с конца марта идёт обработка дезинфицирующими растворами общественных мест. Мы обрабатываем остановки, пешеходные переходы, скверы, детские площадки. Определили порядка 80 таких общественных мест. Общая площадь составляет порядка 10 тысяч квадратных метров. Силами управляющих компаний и ТСЖ проводится дезинфицирующая обработка подъездов в многоквартирных домах. Но, к сожалению, у нас в городе есть многоквартирные дома, которые не имеют управляющих компаний. Мы приняли решение за счёт городского бюджета заключить муниципальный контракт с «БИОФАРМ Технолоджи». И буквально на этой неделе, уже приступили к обработке многоквартирных домов, – сообщил Игорь Шутенков.
По условиям контракта, подрядная организация будет производить санитарную обработку в течение месяца – до 9 мая. Работы по дезинфекции ведутся с 10 апреля в трёх районах города по утверждённому графику.
Кроме того, согласно распоряжению мэра, комитету городского хозяйства выделены финансовые средства из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Улан-Удэ в размере 1654 тыс. рублей на приобретение индивидуальных средств защиты для управляющих организации и ТСЖ, осуществляющих мероприятия по дезинфекции.
- Приняли решение о дезинфицирующей обработке общественного транспорта. Силами МУП «Управление трамвая» и МУП «Городские маршруты» проводим дезинфицирующую обработку непосредственно на остановках этих трамваев, на конечных остановках. И определили четыре конечных точки, где будем обрабатывать маршрутки, общественный транспорт Улан-Удэ. Это намного эффективнее, чем каждый водитель вручную протирает тряпочкой поручни, салон и т. д. Заключаем также муниципальный контракт, определяем победителя и начнём обработку общественного транспорта, – подчеркнул мэр Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала апреля началась дезинфекция Улан-Удэ. Меры приняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Улан-Удэ продезинфицируют дома без «управляшек»
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