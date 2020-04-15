По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике ночью местами мокрый снег
Днём преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 10-15, местами 4-9 тепла.
В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 10-12 тепла.
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, Фото:
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