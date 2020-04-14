В Бурятии военные запустили ракеты

В учениях было задействовано около 200 единиц техники
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края завершили полевой выход с выполнением боевых стрельб. Полевой выход проводился на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии.
В ходе практических занятий расчеты ЗРК «Бук», «Стрела» и других комплексов ПВО отработали прикрытие войск при ведении наземных операций от налетов авиации, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных атак.
На заключительном этапе полевого выхода состоялась серия тактико-специальных учений с практическими пусками ракет по воздушным целям. В качестве целей использовались современные мишенные комплексы «Саман», которые имитировали авиацию и крылатые ракеты условного противника. Кроме того, расчёты ПВО отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов, что актуально для тактики вооруженных конфликтов современности.
По результатам учений подразделения были оценены на хорошо и отлично, что показывает высокую боеготовность войсковых сил ПВО объединения. В проводимых мероприятиях было задействовано около 200 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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