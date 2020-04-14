В ТОСе в определённые дни собирают у жителей перерабатываемый мусор
ТОС «Солнечный» работает в Железнодорожном районе. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, здесь живёт более трех тысяч человек, организована площадка для сбора листвы, травы, обрезок деревьев, опилок и другого гниющего материала, а также пищевого мусора. Этот социальный проект называется «Сады на отходах», автором которого является экоактивист Ольга Архипова.
– Мы делаем компостирование отходов и одновременно выращиваем на них деревья в лесном массиве, а также для озеленения нашего посёлка. Три года назад Ольга разбила питомник деревьев. Ведь сухую траву нельзя жечь. Наши жители знают об этом и возят туда в неограниченном количестве. Если каждый житель ТОСа у себя в ограде выкопает ямку с пищевыми отходами и посадит дерево, то оно хорошо приживётся. Это снизит нагрузку на полигон, – считает председатель ТОС «Солнечный» Зинаида Корниенко.
В ТОСе в определённые дни собирают у жителей перерабатываемый мусор - стекло, пластиковые бутылки из-под воды, полиэтилен и другие. Скоро установят контейнеры для раздельного сбора мусора возле двух магазинов в посёлке Солнечный. Активисты сами сделают и разукрасят их. И раз в месяц будут вывозить мусор для переработки. Предварительная договорённость с перерабатывающими компаниями есть.
– У нас большое желание сделать наш ТОС экспериментальной площадкой для ТОСов города по раздельному сбору мусора. Это, прежде всего, пищевые отходы от населения, которые можно использовать для озеленения города, – отметила Зинаида Григорьевна.
Один из ТОСов в Улан-Удэ переходит на раздельный сбор мусора
Общество, Фото:
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