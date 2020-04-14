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В Бурятии прошли крупные двусторонние ротные тактические учения

В Бурятии прошли крупные двусторонние ротные тактические учения
Общество, 
В учениях принимали участие более тысячи военнослужащих

Уникальный опыт управления разнородовыми подразделениями получили офицеры ВВО в ходе двустороннего учения в Бурятии. В ходе двусторонних ротных тактических учений в степи и горно-лесистой местности полигона «Бурдуны», танкисты, мотострелки, зенитчики, разведчики и артиллеристы во взаимодействии с авиацией отработали действия в наступлении и обороне, повысили навыки применения штатного вооружения и военной техники, оборудования фортификационных сооружений.

Военнослужащие выполнили ряд задач по ведению боевых действий с выполнением учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, зенитных самоходных установок «Шилка».

После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов в бой вступили гранатомётчики и расчёты пехотных реактивных огнемётов РПО-А «Шмель», выполнили уничтожение наступающих резервов условного противника. В свою очередь, экипажи ЗСУ «Шилка» обеспечили прикрытие войск от воздушного удара «противника». Для имитации средств воздушного нападения были использованы 120-мм осветительные мины.

Нарушить систему управления войсками условного противника помогли специалисты радиоэлектронной борьбы, которые во взаимодействии с подразделениями огневого поражения, путём пеленгования источников радиоэлектронных излучений передавали координаты наиболее важных объектов для их уничтожения. После вскрытия радиоэлектронной обстановки, специалисты РЭБ выполнили задачи по искажению навигационного поля и созданию помех системам связи условного противника.

В двусторонних ротных тактических учениях принимали участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе вертолёты Ми-24П армейской авиации и беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО учения
 
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