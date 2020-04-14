Победители будут объявлены 27 апреля
Жителей Бурятии приглашают принять участие в интернет-викторине «Птичий калейдоскоп», которая посвящена Международному дню птиц.
- Каждом участнику необходимо внимательно прочитать 15 вопросов и найти правильные варианты ответов из предложенных. Победители интернет-викторины будут объявлены 27 апреля. Необходимо ответить на все вопросы и занести ответы в таблицу. Важно указать электронную почту, фамилию, имя и возраст участника, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
С вопросами можно ознакомиться на сайте учреждения.
Заполненную таблицу с ответами необходимо отправить на электронную почту отдела экологического просвещения: ecopros@pdmr.ru.
Победителей ждут призы от «Заповедного Подлеморья».
Жители Бурятии могут поучаствовать в интернет-викторине «Птичий калейдоскоп»
Общество, Фото:
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