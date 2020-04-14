В Забайкалье установили терминал видеорегистрации для осуждённых

Терминалом пользуются осуждённые без изоляции от общества



В Забайкальском крае в уголовно-исполнительной инспекции установили «Терминал видеорегистрации», который позволяет избежать прямого контакта сотрудникам с осуждёнными без изоляции от общества.



- Наличие терминала очень актуально, ведь он обеспечивает возможность общения сотрудника и осуждённого, решение проблемных вопросов, возникающих у тех, кто проходит регистрацию, дистанционно. При этом соблюдаются все рекомендации, данные медицинскими работниками в период проведения профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения заболеваний, - рассказал начальник инспекции Александр Борисков.



На данный момент прорабатывается вопрос о приобретении биометрической системы регистрации осуждённых без изоляции от общества и установке «Терминалов видеорегистрации» во всех филиалах края.





