Терминалом пользуются осуждённые без изоляции от общества
В Забайкальском крае в уголовно-исполнительной инспекции установили «Терминал видеорегистрации», который позволяет избежать прямого контакта сотрудникам с осуждёнными без изоляции от общества.
- Наличие терминала очень актуально, ведь он обеспечивает возможность общения сотрудника и осуждённого, решение проблемных вопросов, возникающих у тех, кто проходит регистрацию, дистанционно. При этом соблюдаются все рекомендации, данные медицинскими работниками в период проведения профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения заболеваний, - рассказал начальник инспекции Александр Борисков.
На данный момент прорабатывается вопрос о приобретении биометрической системы регистрации осуждённых без изоляции от общества и установке «Терминалов видеорегистрации» во всех филиалах края.
В Забайкалье установили терминал видеорегистрации для осуждённых
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