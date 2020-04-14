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В Улан-Удэ буфетчица «инфекционки» отметила юбилей на карантине

В Улан-Удэ буфетчица «инфекционки» отметила юбилей на карантине
Общество,  Фото:страница Татьяны Сымбеловой
Оюну Цыдыпову с праздником поздравил коллектив находящейся на изоляции больницы

Буфетчица инфекционной больницы в Улан-Удэ отмечает 50-летний юбилей на работе. Оюна Цыдыпова уже 19-е сутки она работает в условиях изоляции. Об этом сообщила главврач больницы Татьяна Сымбелова на своей странице в Instagram.

«Коллектив инфекционной больницы от всей души поздравляет свою коллегу, буфетчицу с 50-летием Цыдыпову Оюну Золоевну! Желаем ей крепкого здоровья, силы духа, прекрасного настроения! Мы обязательно отметим её юбилей после окончательной победы!» – написала главврач.

Как сообщал «Байкал-Daily», врачи «инфекционки» переехали жить в подвал на время действия карантина в больнице. Карантин продлится ещё 14 суток после того, как из стационара выпишут последнего инфицированного.

Несмотря на непростые условия, врачи и медсёстры не собираются увольняться, о чём недавно сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

Не так давно волонтёры передали в инфекционную больницу 40 защитных щитков, отпечатанных на домашнем 3D-принтере
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