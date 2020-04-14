Оюну Цыдыпову с праздником поздравил коллектив находящейся на изоляции больницы
Буфетчица инфекционной больницы в Улан-Удэ отмечает 50-летний юбилей на работе. Оюна Цыдыпова уже 19-е сутки она работает в условиях изоляции. Об этом сообщила главврач больницы Татьяна Сымбелова на своей странице в Instagram.
«Коллектив инфекционной больницы от всей души поздравляет свою коллегу, буфетчицу с 50-летием Цыдыпову Оюну Золоевну! Желаем ей крепкого здоровья, силы духа, прекрасного настроения! Мы обязательно отметим её юбилей после окончательной победы!» – написала главврач.
Как сообщал «Байкал-Daily», врачи «инфекционки» переехали жить в подвал на время действия карантина в больнице. Карантин продлится ещё 14 суток после того, как из стационара выпишут последнего инфицированного.
Несмотря на непростые условия, врачи и медсёстры не собираются увольняться, о чём недавно сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.
Не так давно волонтёры передали в инфекционную больницу 40 защитных щитков, отпечатанных на домашнем 3D-принтере.
В Улан-Удэ буфетчица «инфекционки» отметила юбилей на карантине
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Оюну Цыдыпову с праздником поздравил коллектив находящейся на изоляции больницы
Компания произвела сейчас первую партию для клинических испытаний
Трансляция будет проходить в ночь с субботы на воскресенье
Песня про столицу Бурятии может войти в следующий альбом группы
Два человека выздоровели
Прямой эфир пройдёт в честь 110-летия со дня рождения Шираба Нимбуева
Ещё одна партия масок поступит на следующей неделе
Посты контроля установлены для контроля режима самоизоляции
Сотрудники библиотеки в селе Багдарин собрали материалы о фронтовиках
Он распивал в парке спиртные напитки
В Бурятии появилось шесть новых больных COVID-2019
Заболевшие коронавирусом сотрудники с осуждёнными не контактировали
В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура выявила нарушения
Возбуждено уголовное дело