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В России разработали препарат от коронавируса

В России разработали препарат от коронавируса
Общество, 
Компания произвела сейчас первую партию для клинических испытаний

Российская компания разработала лекарственный препарат от коронавируса. Об этом накануне в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации под председательством президента Владимира Путина сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждём, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где‑то не позднее чем через 10‒12 суток этот препарат войдёт в клинику, на клинические испытания, для того чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний, - рассказал министр.

Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.

- Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни, именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, «с запасом» и с учётом всех факторов, - заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что нужен объективный прогноз по коронавирусу – «и не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней».

- Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно, - сказал он присутствующим.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется», добавил глава государства.

Число зараженных коронавирусом людей во всем мире уже составляет 1 905 935 человек. Из них 18 328 случаев заболевания в России. В стране умерли 148 человек, полностью выздоровели 1470 пациентов.

В Бурятии число случаев заражения коронавирусом выросло уже до 92.

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