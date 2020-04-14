Трансляция будет проходить в ночь с субботы на воскресенье
В ночь с 18 на 19 апреля в Бурятии устроят онлайн-трансляцию церковной службы во время празднования Пасхи. Трансляция начнётся в 23:30.
Жители Бурятии смогут увидеть трансляцию на телеканале «Россия-24», аккаунте ГТРК «Бурятия» на YouTube, а также на страницах митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия в Facebook и Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Вербное воскресение также проводились онлайн-трансляции. Верующих попросили не посещать церкви. Люди прислушались и многие остались дома. Фоторепортаж с полупустых церквей можно посмотреть по ссылке.
19 апреля богослужение в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, где ожидается схождение Благодатного огня, пройдёт без прихожан и паломников. Из-за карантина, объявленного на Святой земле из коронавируса, в храм будут допущены только священники, фотожурналисты и телеоператоры.
Благодатный огонь всё же обязательно доставят в Москву самолётом. Встречу Благодатного огня во Внуково, откуда он отправится по всей России, также покажут в прямом эфире.
Жители Бурятии отметят Пасху онлайн
Общество, Фото:
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