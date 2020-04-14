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В Instagram устроят прямой эфир с дочерью бурятского писателя

В Instagram устроят прямой эфир с дочерью бурятского писателя
Общество, 
Прямой эфир пройдёт в честь 110-летия со дня рождения Шираба Нимбуева

В этом году 16 апреля исполняется 110 лет со дня рождения бурятского поэта, писателя, журналиста Шираба Нимбуева. В этот день в аккаунте Национальной библиотеки Бурятии в Инстаграм (@nbrb.ru) в 15 часов пройдёт прямой эфир с его дочерью Любовь Ширабовной Базаровой-Нимбуевой.

- Поговорим о творчестве Шираба Нимбуевича как поэта и как детского писателя, также она нам расскажет о своих любимых произведениях, - отметили в библиотеке.

Вниманию читателей представлена виртуальная выставка «110 лет со дня рождения бурятского поэта Шираба Нимбуева (1910-1971)» (12+). На слайдах выставки - творческий путь выдающегося бурятского поэта и писателя Шираба Нимбуевича Нимбуева, одного из основоположников бурятской литературы. Читатели смогут подробно ознакомиться с его деятельностью, сборниками стихов на бурятском и русском языках, с его знаменитой детской сказкой «Зархай, сын Тархая». К 100-летию писателя сказка была вновь переиздана, в 2011 году - с переводом на русский язык учёного-тибетолога Николая Цыремпилова и современными иллюстрациями художниц Ирины и Ольги Ертахановых. Книга удостоена звания «Лучшая книга для детей» в 2011 году на ХVI Книжном салоне республики.

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