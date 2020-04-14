Он распивал в парке спиртные напитки
В Ангарске вынесено первое решение суда за нарушение режима самоизоляции. К административной ответственности привлечён 31-летний местный житель, который вечером 7 апреля распивал спиртные напитки в городском парке.
Правонарушителя выявили сотрудники полиции при патрулировании улиц. В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Суд принял решение ограничиться штрафом в размере 1000 рублей. Между тем, максимальная санкция за данное правонарушение составляет штраф до 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Нарушение самоизоляции обошлось ангарчанину в тысячу рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Посты контроля установлены для контроля режима самоизоляции
Сотрудники библиотеки в селе Багдарин собрали материалы о фронтовиках
Он распивал в парке спиртные напитки
В Бурятии появилось шесть новых больных COVID-2019
Заболевшие коронавирусом сотрудники с осуждёнными не контактировали
В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура выявила нарушения
Возбуждено уголовное дело
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 14 апреля
На конкурс были представлены 23 работы
Финал чемпионата по чтению вслух в Бурятии пройдёт онлайн
В общей сложности обеззараживанию подверглись более 500 объектов
Работы победителей выйдут в свет в этом году
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике местами мокрый снег
Общество, 13.04.2020
Продуктовые наборы от правоохранителей получили многодетные семьи