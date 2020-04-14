Нарушение самоизоляции обошлось ангарчанину в тысячу рублей

Он распивал в парке спиртные напитки



В Ангарске вынесено первое решение суда за нарушение режима самоизоляции. К административной ответственности привлечён 31-летний местный житель, который вечером 7 апреля распивал спиртные напитки в городском парке.



Правонарушителя выявили сотрудники полиции при патрулировании улиц. В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



Суд принял решение ограничиться штрафом в размере 1000 рублей. Между тем, максимальная санкция за данное правонарушение составляет штраф до 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

