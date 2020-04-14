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В Бурятии за нарушения закрыли пункт приёма древесины

В Бурятии за нарушения закрыли пункт приёма древесины
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура выявила нарушения

Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии индивидуальный предприниматель нарушал закон об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.

Установлено, что в нарушение закона предприниматель осуществлял деятельность без постановки пункта на учёт в министерстве природных ресурсов республики. Земельный участок, предоставленный ему районной администрацией по договору аренды для сельскохозяйственного использования, применялся не по целевому назначению.

В нарушение законодательства об отходах производства и потребления земельный участок был захламлён и не оборудован площадкой для накопления отходов.

Судом незаконная деятельность пункта приёма и отгрузки древесины запрещена.

Кроме того, предприниматель привлечён к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, и за несоблюдение требований по обязательной постановке пунктов приёма и отгрузки древесины на учёт. Виновному лицу назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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