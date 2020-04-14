В жителя Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны

Общество, Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, из архива

Возбуждено уголовное дело



Транспортные полицейские, при сопровождении электрички, установили 30-летнего ранее судимого жителя Кабанского района Бурятии. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.



Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, весом более полутора килограммов.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

