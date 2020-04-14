Возбуждено уголовное дело
Транспортные полицейские, при сопровождении электрички, установили 30-летнего ранее судимого жителя Кабанского района Бурятии. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.
Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, весом более полутора килограммов.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В жителя Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
Общество, Фото:
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