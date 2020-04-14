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В жителя Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны

В жителя Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, из архива
Возбуждено уголовное дело

Транспортные полицейские, при сопровождении электрички, установили 30-летнего ранее судимого жителя Кабанского района Бурятии. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств.

Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, весом более полутора килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики
 
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