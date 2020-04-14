Писатель Дмитрий Емец будет судить чемпионат по чтению вслух в Бурятии

Финал чемпионата по чтению вслух в Бурятии пройдёт онлайн
Финал регионального этапа «Страница 20» чемпионата по чтению вслух в Бурятии пройдёт 15 апреля. Трансляция будет вестись на официальной странице чемпионата в социальной сети «ВКонтакте».
Ведущим финала станет основатель чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» и «Страница 20» Михаил Фаустов.
Жюри:
- Соелма Дагаева - министр культуры Бурятии;
- Дмитрий Емец - российский писатель, работающий в жанре детской фантастики и фэнтези;
- Надежда Разуваева – актриса Молодёжного художественного театра Улан-Удэ.
В Бурятии чемпионат проводится с 2017 года. Организатор мероприятия - межрегиональная федерация чтения, организатор регионального этапа – республиканская детско-юношеская библиотека.
В финале примут участие около 20 старшеклассников, победивших в отборочных турах в начале марта. Победитель представит Бурятию на конференции «Восток», которая соберёт лучших чтецов из 9 регионов.
Турнир пройдёт в 60 регионах страны и завершится финалом на учебной сцене школы-студии МХАТ имени Чехова в Москве в июле 2020 года. Главный приз — 300 тысяч рублей.
Участники турнира без подготовки должны прочитать отрывки из книг, а компетентное жюри оценит технику чтения и артистизм, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.
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