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Писатель Дмитрий Емец будет судить чемпионат по чтению вслух в Бурятии

Писатель Дмитрий Емец будет судить чемпионат по чтению вслух в Бурятии
Общество, 
Финал чемпионата по чтению вслух в Бурятии пройдёт онлайн

Финал регионального этапа «Страница 20» чемпионата по чтению вслух в Бурятии пройдёт 15 апреля. Трансляция будет вестись на официальной странице чемпионата в социальной сети «ВКонтакте».

Ведущим финала станет основатель чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» и «Страница 20» Михаил Фаустов.

Жюри:

- Соелма Дагаева - министр культуры Бурятии;

- Дмитрий Емец - российский писатель, работающий в жанре детской фантастики и фэнтези;

- Надежда Разуваева – актриса Молодёжного художественного театра Улан-Удэ.

В Бурятии чемпионат проводится с 2017 года. Организатор мероприятия - межрегиональная федерация чтения, организатор регионального этапа – республиканская детско-юношеская библиотека.

В финале примут участие около 20 старшеклассников, победивших в отборочных турах в начале марта. Победитель представит Бурятию на конференции «Восток», которая соберёт лучших чтецов из 9 регионов.

Турнир пройдёт в 60 регионах страны и завершится финалом на учебной сцене школы-студии МХАТ имени Чехова в Москве в июле 2020 года. Главный приз — 300 тысяч рублей.

Участники турнира без подготовки должны прочитать отрывки из книг, а компетентное жюри оценит технику чтения и артистизм, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

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