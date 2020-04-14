В Бурятии объявили победителей конкурса краеведческой и детской литературы

Работы победителей выйдут в свет в этом году



Комиссия под председательством министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой рассмотрела работы, представленные на конкурс по изданию краеведческой и детской литературы. Всего была рассмотрена 21 работа.



Министерство культуры республики представило семь победителей, которые распределены по трём номинациям. В конце 2020 года книги выйдут в свет и будут отправлены в библиотеки региона.



в номинации «Литература Бурятии»:



- Бочкин Эдуард Савельевич «По следу пещерного медведя»;

- Перенов Аркадий «Ацтекский календарь»;



в номинации «Культура и искусство Республики Бурятия»:



- Цыреннимаева Людмила Ильинична «Национальная тема в творчестве Александры Сахаровской»

- Уланова Надежда Эрдынеевна «Эрдэни»

- Шенхоров Чингиз Бадмаевич – альбом;



в номинации «Издания для детей и юношества»:



- Сысоева Альбина Павловна «Сборник сказок»;

- Хамаганова Татьяна Бальжинимаевна «Сказки о розовой сороке».

