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В Бурятии объявили победителей конкурса краеведческой и детской литературы

В Бурятии объявили победителей конкурса краеведческой и детской литературы
Общество, 
Работы победителей выйдут в свет в этом году

Комиссия под председательством министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой рассмотрела работы, представленные на конкурс по изданию краеведческой и детской литературы. Всего была рассмотрена 21 работа.

Министерство культуры республики представило семь победителей, которые распределены по трём номинациям. В конце 2020 года книги выйдут в свет и будут отправлены в библиотеки региона.

в номинации «Литература Бурятии»:

- Бочкин Эдуард Савельевич «По следу пещерного медведя»;
- Перенов Аркадий «Ацтекский календарь»;

в номинации «Культура и искусство Республики Бурятия»:

- Цыреннимаева Людмила Ильинична «Национальная тема в творчестве Александры Сахаровской»
- Уланова Надежда Эрдынеевна «Эрдэни»
- Шенхоров Чингиз Бадмаевич – альбом;

в номинации «Издания для детей и юношества»:

- Сысоева Альбина Павловна «Сборник сказок»;
- Хамаганова Татьяна Бальжинимаевна «Сказки о розовой сороке».  
конкурс книги минкультуры РБ
 
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