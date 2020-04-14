Работы победителей выйдут в свет в этом году
Комиссия под председательством министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой рассмотрела работы, представленные на конкурс по изданию краеведческой и детской литературы. Всего была рассмотрена 21 работа.
Министерство культуры республики представило семь победителей, которые распределены по трём номинациям. В конце 2020 года книги выйдут в свет и будут отправлены в библиотеки региона.
в номинации «Литература Бурятии»:
- Бочкин Эдуард Савельевич «По следу пещерного медведя»;
- Перенов Аркадий «Ацтекский календарь»;
в номинации «Культура и искусство Республики Бурятия»:
- Цыреннимаева Людмила Ильинична «Национальная тема в творчестве Александры Сахаровской»
- Уланова Надежда Эрдынеевна «Эрдэни»
- Шенхоров Чингиз Бадмаевич – альбом;
в номинации «Издания для детей и юношества»:
- Сысоева Альбина Павловна «Сборник сказок»;
- Хамаганова Татьяна Бальжинимаевна «Сказки о розовой сороке».
В Бурятии объявили победителей конкурса краеведческой и детской литературы
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