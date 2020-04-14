На конкурс были представлены 23 работы
Комиссия под председательством министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой рассмотрела представленные на конкурс 23 работы.
Как сообщили в минкультуры республики, победителями конкурса по изданию произведений на бурятском языке «Уран зохеолой юртэмсэ» по номинациям признаны:
- в номинации «Уран үгын шэди» («Проза»): Раднаева Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна «Yе сагуудай мүнхэ хүрдэ»;
- в номинации «Жэгүүртэ үгэ» («Поэзия»): Доржиева Дулгар Ринчиновна «Сэдьхэл бодолой аяншалга», Дармаева Санжай-Ханда Долгоржаповна «Yлгын дуунай аялга», Чимитов Цыден-Дамба Цырендоржиевич «Сэдьхэлэй харгы», Банаева Анна, сборник стихов;
- в номинации «Багашуулда» («Издания для детей»): Мункуева Евгения (Таши) «Шаазан хулгана», Папаева Дугарма Цыреновна «Бурятский язык в картинках для малышей»;
- в номинации «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод): Гуруев Чингис Цыренович Наа – Сэмжэд, «Хуунуугэй хара нюдэтэ үхин»;
- в номинации «Заншалаа сахин һэргээе» («Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература»): Цыденова Ринчин-Ханда Гунсоновна «Дайнай үеын үхибүүд», сборник произведений В.Усовича для иочина и фортепиано для детских школ искусств «Звенящие струны», ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» «Алтан дуhал. Буряад хүүгэдэй аман зохёол».
Названы победители конкурса по изданию книг на бурятском языке
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