Названы победители конкурса по изданию книг на бурятском языке

На конкурс были представлены 23 работы



Комиссия под председательством министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой рассмотрела представленные на конкурс 23 работы.



Как сообщили в минкультуры республики, победителями конкурса по изданию произведений на бурятском языке «Уран зохеолой юртэмсэ» по номинациям признаны:



- в номинации «Уран үгын шэди» («Проза»): Раднаева Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна «Yе сагуудай мүнхэ хүрдэ»;



- в номинации «Жэгүүртэ үгэ» («Поэзия»): Доржиева Дулгар Ринчиновна «Сэдьхэл бодолой аяншалга», Дармаева Санжай-Ханда Долгоржаповна «Yлгын дуунай аялга», Чимитов Цыден-Дамба Цырендоржиевич «Сэдьхэлэй харгы», Банаева Анна, сборник стихов;



- в номинации «Багашуулда» («Издания для детей»): Мункуева Евгения (Таши) «Шаазан хулгана», Папаева Дугарма Цыреновна «Бурятский язык в картинках для малышей»;



- в номинации «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод): Гуруев Чингис Цыренович Наа – Сэмжэд, «Хуунуугэй хара нюдэтэ үхин»;



- в номинации «Заншалаа сахин һэргээе» («Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература»): Цыденова Ринчин-Ханда Гунсоновна «Дайнай үеын үхибүүд», сборник произведений В.Усовича для иочина и фортепиано для детских школ искусств «Звенящие струны», ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» «Алтан дуhал. Буряад хүүгэдэй аман зохёол».



