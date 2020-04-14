В Бурятии военные продолжают дезинфекцию

В общей сложности обеззараживанию подверглись более 500 объектов



Специальную обработку объектов инфраструктуры проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты для профилактики коронавирусной инфекции.



Сводный отряд общевойскового объединения в Бурятии провёл обеззараживание более 500 объектов различного назначения. Это служебные здания и помещения на территориях воинских частей, ведомств, государственных учреждений, подъездов жилых домов в Улан-Удэ и пригороде.



Помимо этого, специалисты проводят дезинфекцию на дорогах общего пользования, на прилегающей территории жилого сектора и служебных объектов, на детских и спортивных площадках и других мест массового пребывания людей.



В составе сводного отряда, который проводит спецобработку, около 50 военнослужащих подразделений РХБ защиты, новейшие специальные машины АРС-14КМ, средства индивидуальной защиты.



Мероприятия специальной обработки в Улан-Удэ силами подразделений РХБ защиты будут продолжены, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

