В общей сложности обеззараживанию подверглись более 500 объектов
Специальную обработку объектов инфраструктуры проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты для профилактики коронавирусной инфекции.
Сводный отряд общевойскового объединения в Бурятии провёл обеззараживание более 500 объектов различного назначения. Это служебные здания и помещения на территориях воинских частей, ведомств, государственных учреждений, подъездов жилых домов в Улан-Удэ и пригороде.
Помимо этого, специалисты проводят дезинфекцию на дорогах общего пользования, на прилегающей территории жилого сектора и служебных объектов, на детских и спортивных площадках и других мест массового пребывания людей.
В составе сводного отряда, который проводит спецобработку, около 50 военнослужащих подразделений РХБ защиты, новейшие специальные машины АРС-14КМ, средства индивидуальной защиты.
Мероприятия специальной обработки в Улан-Удэ силами подразделений РХБ защиты будут продолжены, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные продолжают дезинфекцию
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