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Почти 300 жителей Бурятии с почечной недостаточностью получили компенсацию

Почти 300 жителей Бурятии с почечной недостаточностью получили компенсацию
Общество, 
Выплата предоставляется ежемесячно по заявлению гражданина

Согласно закону Бурятии, граждане, страдающие хронической почечной недостаточностью и нуждающиеся в гемодиализе, имеют право на получение ежемесячной компенсации на проезд до больниц. В Бурятии, на 1 апреля, компенсацией воспользовались 299 человек на общую сумму чуть более миллиона рублей.

Компенсация гражданам на железнодорожном транспорте (за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности), автомобильном транспорте (за исключением такси), городском наземном электрическом транспорте к месту гемодиализа и обратно, предоставляется ежемесячно.

Компенсация гражданам, на личном автомобильном транспорте предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты, но не более 2000 рублей в месяц.

В условиях самоизоляции гражданам рекомендуется обратиться за назначением данной выплаты по окончанию ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

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