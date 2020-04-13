Почти 300 жителей Бурятии с почечной недостаточностью получили компенсацию

Выплата предоставляется ежемесячно по заявлению гражданина



Согласно закону Бурятии, граждане, страдающие хронической почечной недостаточностью и нуждающиеся в гемодиализе, имеют право на получение ежемесячной компенсации на проезд до больниц. В Бурятии, на 1 апреля, компенсацией воспользовались 299 человек на общую сумму чуть более миллиона рублей.



Компенсация гражданам на железнодорожном транспорте (за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности), автомобильном транспорте (за исключением такси), городском наземном электрическом транспорте к месту гемодиализа и обратно, предоставляется ежемесячно.



Компенсация гражданам, на личном автомобильном транспорте предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты, но не более 2000 рублей в месяц.



В условиях самоизоляции гражданам рекомендуется обратиться за назначением данной выплаты по окончанию ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



