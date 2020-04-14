По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике местами мокрый снег
Ветер северо-восточный, северный 7-12, днём местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 6-11 мороза, днём 5-10, местами по северо-востоку до 11-16 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 5-7 тепла.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
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