В Бурятии местами мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике местами мокрый снег



Ветер северо-восточный, северный 7-12, днём местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 6-11 мороза, днём 5-10, местами по северо-востоку до 11-16 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 5-7 тепла.



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