В Улан-Удэ полицейские помогают нуждающимся

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Продуктовые наборы от правоохранителей получили многодетные семьи



Сотрудники и ветераны управления МВД России по Улан-Удэ приняли участие в благотворительной акции и помогли семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.



Личный состав городского управления полиции подготовил продуктовые наборы для многодетных семей Советского района. В благотворительные наборы включены товары первой необходимости, крупы, консервы и сладости.



Помощь в доставке благотворительной помощи адресатам оказали активисты Бурятского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство».



Как отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ Анжелика Ташланова, только на территории Советского района города полицейскими оказана социальная помощь 24 подшефным семьям, в которых проживает 79 детей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

