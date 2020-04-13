Продуктовые наборы от правоохранителей получили многодетные семьи
Сотрудники и ветераны управления МВД России по Улан-Удэ приняли участие в благотворительной акции и помогли семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Личный состав городского управления полиции подготовил продуктовые наборы для многодетных семей Советского района. В благотворительные наборы включены товары первой необходимости, крупы, консервы и сладости.
Помощь в доставке благотворительной помощи адресатам оказали активисты Бурятского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство».
Как отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ Анжелика Ташланова, только на территории Советского района города полицейскими оказана социальная помощь 24 подшефным семьям, в которых проживает 79 детей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ полицейские помогают нуждающимся
Общество, Фото:
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