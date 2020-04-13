Военнослужащие сдадут контрольную проверку уровня физической подготовленности
В соединениях и воинских частях в Бурятии началась контрольная проверка уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий.
Военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполнят физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости. В частности, это бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10 и плавание на 100 метров.
Помимо этого будут оцениваться физические возможности офицеров в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лежа и подъёме переворотом, а также приниматься зачёты в выполнении нормативов по жиму штанги лежа и толчку 24-килограмовых гирь.
Для определения выносливости будет проведён кросс на 1 и 3 километра, а также плавание на 500 метров.
Сдача контрольной проверки будет проводиться на спортивных площадках, стадионах, спортивных залах и в плавательном бассейне Бурятского филиала ЦСКА, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военных в Бурятии проверят на силу, ловкость и выносливость
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