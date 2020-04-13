Осуждённые могут увидеть экспозиции республиканских музеев, Третьяковской галерее, Эрмитаже и других
Для повышения культурного уровня осуждённых в Бурятии проводятся трансляции видеоэксурсий по экспозициям и выставкам, которые проводятся в республиканских музеях, Третьяковской галерее, Эрмитаже, виртуальном Петергофе, а также записи фотовыставок из Этнографического музея народов Забайкалья, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По словам организаторов, видеоэкскурсии позволяют осуждённым, изолированным от общества и не имеющим возможности посетить музеи, увидеть выставочные залы и их экспонаты.
- Современные технологии помогают осуждённым повысить свой интеллектуальный уровень и не чувствовать так остро отрыв от свободной жизни, - отмечают сотрудники воспитательного отдела.
В Бурятии для осуждённых проводят виртуальные экскурсии по музеям
Общество, Фото:
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