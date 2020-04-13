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В Бурятии возбуждено 178 дел за нарушения ветеринарного законодательства

В Бурятии возбуждено 178 дел за нарушения ветеринарного законодательства
Общество,  Фото:pixabay.com
Таковы данные за три месяца

В первом квартале этого года госинспекторами управления Россельхознадзора в Бурятии проведено 88 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 3 плановые и 82 внеплановые проверки. Также 3 проверки прошли совместно с правоохранительными органами на стихийных рынках и неустановленных местах торговли.

Основными выявленными нарушениями стали хранение и реализация животноводческой продукции без ветеринарно-сопроводительных документов и документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции, без маркировки с указанием производителя, даты выработки и сроков реализации; реализация продуктов животного происхождения с истёкшим сроком годности; несоответствие даты выработки продукции.

- В рамках мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено 98 нарушений: хозяйствующие субъекты оформляли электронные ветеринарные документы на продукцию с истёкшим сроком годности, а также не гасили в информационной системе сопроводительную документацию. Вследствие этого возбуждено 98 дел об административных правонарушениях, заблокирована работа 49 уполномоченных лиц в ФГИС «Меркурий» на срок от 3 до 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе управления.

В итоге выдано 30 предписаний, возбуждено 178 административных дел за нарушение ветеринарного законодательства, наложено 117 штрафов и 60 предупреждений.

Россельхознадзор
 
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