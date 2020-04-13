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В Забайкалье осуждённые изготавливают шахматы, шкатулки и картины

В Забайкалье осуждённые изготавливают шахматы, шкатулки и картины
Общество, 
Колония принимает индивидуальные заявки на изготовление сувениров

В Забайкальском крае исправительная колония №7 принимает индивидуальные заявки на изготовление сувенирной продукции. На действующих участках металло- и деревообработки трудоустроенные осуждённые изготавливают картины, шкатулки, рамки, шахматы, нарды и многое другое.

Над созданием эксклюзивных изделий трудятся резчик по дереву и бересте, кузнец ручной ковки, художник росписи по дереву, жестянщик, плотник и столяр. Сотрудники учреждения отмечают, что, осуждённые мастера стараются учесть все пожелания заказчика – от цветовой гаммы до рисунка, наносимого на готовое изделие.

Спросом пользуются изготовленные в колонии из натурального дерева кухонные наборы и кухонные гарнитуры, которые можно дополнить деталями по своему усмотрению или украсить пейзажами родного края, сообщают в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

- Я работаю здесь же не первый год, поэтому научился делать разную продукцию и по эскизу, и по фотографии, а могу предложить что-то своё. Бывает, что, выполняя заказ, хочется добавить какой-нибудь элемент, чтобы именно эта продукция стала не просто копией заказа, а эксклюзивным предметом. Согласовав эти изменения с заказчиком, выполняю и все остаются довольными. Мне приятно, когда доволен обратившийся к нам человек. После этого появляется желание сделать ещё лучше и интереснее,- поделился один из осуждённых, трудоустроенный на участке деревообработки.


Забайкальский край УФСИН
 
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