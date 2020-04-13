Учения проходят в рамках контрольной проверки
Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Бурятии, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, приступили к ночным боевым стрельбам.
Военнослужащие выполняют упражнения стрельб, характеризующиеся сложной тактической обстановкой и сочетанием огневых задач, которое предполагает применение всего комплекса вооружения боевой машины.
При этом для экипажей созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней, изменён порядок их появления.
Кроме того, танкисты выполняют сложные элементы огневой подготовки, такие как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемёта по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.
Контрольные занятия охватывают все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днём и ночью, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Танкисты Бурятии приступили к ночным стрельбам
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