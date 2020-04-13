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В Улан-Удэ устремился вниз индекс самоизоляции

В Улан-Удэ устремился вниз индекс самоизоляции
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным «Яндекс», на улицах столицы Бурятии стало много людей

По данным сервиса «Яндекс» на 13:00 13 апреля индекс самоизоляции в Улан-Удэ составил 2, 8 баллов. Это значит, что на улицах столицы Бурятии много людей.

Напомним, в прошлый понедельник улан-удэнцы были более дисциплинированы, тогда индекс самоизоляции показал 3, 8 баллов. До коронавируса в обычный понедельник индекс в городе составлял бы 0,6 баллов из максимальных 5.

Ещё больше людей на улицах Читы и Иркутска. Так, индекс самоизоляции на это же время в Иркутске составил 2 балла, в Чите на 14:00 также показало 2 балла.

Компания «Яндекс» запустила новый сервис «Индекс самоизоляции», который подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.

При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19. И если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

Как отмечают в компании, чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Как сообщал «Байкал-Daily», число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Бурятии выросло до 86. Одна пациентка скончалась, выздоровели 17 человек.

самоизоляция коронавирус
 
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