В нацпарке Бурятии мужчина добывал гравий и песок

Он будет привлечён к административной ответственности



9 апреля в Тункинском национальном парке в местности реки Харимта госинспекторами был задержан нарушитель, незаконно добывавший гравий, песок.



За нарушение природоохранного законодательства он будет привлечён к административной ответственности по ст.8.39 КоАП «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».



Как сообщили в нацпарке, за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ установлена административная ответственность в виде штрафа:



- на граждан в размере от трёх до четырёх тысяч рублей;

- на должностных лиц от пятнадцати до двадцати тысяч рублей;

-на юридических лиц от трёхсот до пятисот тысяч рублей.

