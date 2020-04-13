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В нацпарке Бурятии мужчина добывал гравий и песок

В нацпарке Бурятии мужчина добывал гравий и песок
Общество,  Фото:pixabay.com
Он будет привлечён к административной ответственности

9 апреля в Тункинском национальном парке в местности реки Харимта госинспекторами был задержан нарушитель, незаконно добывавший гравий, песок.

За нарушение природоохранного законодательства он будет привлечён к административной ответственности по ст.8.39 КоАП «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Как сообщили в нацпарке, за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ установлена административная ответственность в виде штрафа:

- на граждан в размере от трёх до четырёх тысяч рублей;
- на должностных лиц от пятнадцати до двадцати тысяч рублей;
-на юридических лиц от трёхсот до пятисот тысяч рублей.
национальный парк
 
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