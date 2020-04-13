Прогноз связан с сухостью леса и силой ветра
С 14 по 16 апреля местами в южных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Высокие классы пожарной опасности прогнозируются на территории Качугского, Боханского, Иркутского, Хомутовского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Боханского районов.
Высокая пожароопасность характеризуется сухостью леса, силой ветра и некоторыми другими условиями, которые способствуют возникновению и быстрому распространению огня. Это значит, что даже небольшая искра от выброшенной сигареты или спички может привести к крупному природному пожару и нанести огромный ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Иркутской области.
В Иркутской области ожидается высокий класс пожарной опасности
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