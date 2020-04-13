В Бурятии дали советы, как сохранять спокойствие во время пандемии коронавируса

Данные соображения по вопросам психического здоровья были сформулированы ВОЗ



В связи с коронавирусом и новостями о новых случаях заболевания, зафиксированных как в Бурятии, так и в других регионах России, о мировых последствиях пандемии у людей повышается тревожность.



Специалисты Республиканского психоневрологического диспансера дали советы, как жителям Бурятии вести себя и сохранять спокойствие в этой ситуации.



- ВОЗ и органы здравоохранения во всём мире действуют в целях сдерживания вспышки COVID-19. Однако это кризисное время порождает стресс среди населения. Данные соображения по вопросам психического здоровья были сформулированы Департаментом ВОЗ по психическому здоровью и потреблению ПАВ. Они адресованы различным группам для оказания поддержки психического и психосоциального благополучия в период вспышки COVID-19, - отмечают в диспансере.



Люди в изоляции



1. Оставайтесь на связи и поддерживайте ваши социальные сети. Даже в случае изоляции, постарайтесь, насколько это возможно, придерживаться вашего ежедневного распорядка, либо выработать новый распорядок. Если органы здравоохранения рекомендовали ограничить ваши физические социальные контакты с целью сдерживания вспышки, вы можете поддерживать связь по электронной почте, социальным сетям, видеоконференциям и по телефону;



2. В стрессовые периоды времени обращайте внимание на ваши собственные потребности и чувства. Занимайтесь здоровыми видами деятельности, которые приносят вам радость и помогают расслабиться. Регулярно выполняйте упражнения, придерживайтесь регулярного режима сна, питайтесь здоровой пищей. Смотрите в будущее. Органы общественного здравоохранения и эксперты всех стран работают для обеспечения доступности наилучшей помощи для пострадавших;



3. Почти непрерывный поток новостных репортажей о вспышке может вызвать тревогу или дистресс у любого человека. Обращайтесь в определённое время дня за свежей информацией и практическими рекомендациями профессионалов здравоохранения; не обращайте внимание на слухи, вызывающие у вас дискомфорт, и не основывайте своё поведение на них;



Население в целом



1. COVID-19 коснулось и, скорее всего, еще коснётся людей во многих странах, во многих географических районах. Не следует связывать его с какой-либо этнической группой или национальной принадлежностью. Проявляйте эмпатию ко всем, кого коснулось это заболевание вне зависимости от страны и гражданства. Люди, которых затронуло Covid-19, не сделали ничего плохого, они заслуживают нашей поддержки, сочувствия и доброжелательного отношения;



2. Ограничьте до минимума просмотр, чтение, либо прослушивание новостей, вызывающих у вас тревогу или дистресс. Обращайтесь за информацией только к надёжным источникам, в основном для того, чтобы предпринять практические шаги для подготовки ваших планов и защиты себя и ваших близких;



Обращайтесь за свежей информацией в определённое время, один-два раза в день. Неожиданный и почти непрерывный поток новостных репортажей о вспышке может вызвать беспокойство у любого человека. Узнавайте факты, а не слухи или дезинформацию. Факты могут помочь свести страхи к минимуму.



3. Защитите себя и оказывайте поддержку окружающим. Оказание помощи нуждающимся в ней людям может принести пользу и человеку, получающему поддержку, и тому, кто её оказывает. Например, звоните по телефону соседям, либо людям в вашем сообществе, которые могут нуждаться в дополнительной помощи;



4. Находите возможности для распространения позитивных и укрепляющих надежду историй и позитивных образов местных жителей, переживших COVID-19. Например, историй людей, которые выздоровели, либо оказали поддержку близкому человеку и хотят поделиться своим опытом;

5. Выражайте уважение людям, осуществляющим уход, и работникам сферы здравоохранения, оказывающим поддержку тем, кто пострадал от COVID-19. Будьте признательны им за ту роль, которую они играют в спасении жизней и защите ваших близких;



Те, кто осуществляет уход за детьми



1. Помогите детям найти позитивные способы выражения таких чувств, как страх или грусть. У каждого ребёнка свой способ выражения эмоций. Иногда участие в творческой деятельности, например, игре или рисовании, может облегчить этот процесс. Дети испытывают облегчение, если они могут выразить и передать свои чувства в безопасной и поддерживающей среде;



2. Дети должны быть рядом с родителями и другими членами семьи, если это безопасно для ребенка. Необходимо, насколько это возможно, избегать разлуки детей и лиц, осуществляющих уход за ними. Если необходимо разлучить ребенка и его основного воспитателя, убедитесь в том, что обеспечен надлежащий альтернативный уход, и что социальный работник, либо его аналог, будет регулярно навещать ребенка. Кроме того, убедитесь, что в периоды разлуки поддерживается регулярный контакт с родителями и воспитателями, например, телефонные или видеозвонки дважды в день, либо иное общение, соответствующее возрасту (например, социальные сети, в зависимости от возраста ребенка);



3. Поддерживайте заведённый порядок повседневной жизни, насколько это возможно, либо установите новый порядок, особенно если дети должны оставаться дома.



Обеспечивайте интересную и соответствующую возрасту детей деятельность, включая учебные мероприятия. Насколько это возможно, поощряйте стремление детей продолжать играть и общаться с окружающими, даже если это ограничивается только семьёй при наличии рекомендации ограничить социальные контакты;



4. Во времена стресса и кризиса дети часто стремятся к большей привязанности и более требовательны к родителям. Обсудите COVID-19 с вашими детьми, используя честный и подходящий возрасту способ. Если у ваших детей есть обеспокоенность, совместное обсуждение этого может облегчить их тревогу. Дети наблюдают поведение и эмоции взрослых, берут пример как управлять своими эмоциями в сложные периоды времени;



Пожилые люди; те, кто ухаживает за ними; и люди, имеющие заболевания



1. Пожилые люди, особенно в изоляции, а также те, кто страдает от когнитивного снижения/деменции, могут стать более тревожными, гневными, испытывать больший стресс, волнение, и становиться замкнутыми во время вспышки/на карантине. Оказывайте практическую и эмоциональную поддержку через неформальные сети (семьи) и с привлечением профессионалов сферы здравоохранения;



2. Сообщайте простые факты о том, что происходит, и предоставляйте чёткую информацию о том, как снизить риск инфекции, используя слова, понятные для пожилых людей с когнитивными расстройствами и без таковых. При необходимости повторяйте информацию. Инструкции необходимо формулировать чётко, кратко, уважительно и терпеливо. Может оказаться полезным, если информация будет представлена письменно или в виде рисунков. Привлекайте членов их семьи, и другие сети поддержки при предоставлении информации и оказании им помощи в проведении профилактических мероприятий (например, мытье рук, и т.д.);



3. Если у вас есть хроническое заболевание, необходимо обеспечить доступ к медикаментам, которые вы принимаете в настоящее время. Задействуйте ваши социальные контакты для получения помощи, если это необходимо;



4. Будьте подготовлены и узнайте заранее, где и как можно при необходимости получить практическую помощь, например, вызвать такси, заказать доставку еды, обратиться за медицинской помощью. Убедитесь, что у вас есть 2-недельный запас необходимых вам медикаментов;



5. Освойте простые ежедневные физические упражнения для выполнения в домашних условиях в карантине или изоляции с целью поддержания мобильности и борьбы со скукой;



6. Придерживайтесь обычного распорядка и расписания, насколько это возможно, либо помогите выработать новые для новых условий, включая регулярные упражнения, уборку, ежедневные обязанности, пение, рисование, либо иные занятия. Помогайте другим людям, оказывайте поддержку, проведывайте соседей, присматривайте за детьми медицинских работников, направленных в больницы для борьбы с COVID-19, если это безопасно в соответствии с вышеизложенным. Поддерживайте регулярные контакты с близкими (например, по телефону, или иным каналам).





