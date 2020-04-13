Дружинники помогают проверять режим самоизоляции в Бурятии

Дружинники работают в Северобайкальске



В Северобайкальске полицейским, контролирующим соблюдение режима самоизоляции, помогают члены добровольных народных дружин. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции принимают необходимые меры для минимизации присутствия жителей города на улицах и в общественных местах. Они призывают людей проявлять сознательность и соблюдать установленные ограничения.



- Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина, - объясняют полицейские.



Как сообщал «Байкал-Daily», до 30 апреля в Бурятии из-за сложной ситуации с коронавирусом действует режим самоизоляции. Людям запрещено покидать свои дома, за исключением выхода на работу (в случае если организация имеет право на деятельность), получения неотложной помощи, выхода в магазин за продуктами и в аптеку за лекарствами и выгула домашних животных возле дома.

