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Дружинники помогают проверять режим самоизоляции в Бурятии

Дружинники помогают проверять режим самоизоляции в Бурятии
Общество, 
Дружинники работают в Северобайкальске

В Северобайкальске полицейским, контролирующим соблюдение режима самоизоляции, помогают члены добровольных народных дружин. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции принимают необходимые меры для минимизации присутствия жителей города на улицах и в общественных местах. Они призывают людей проявлять сознательность и соблюдать установленные ограничения.

- Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина, - объясняют полицейские.

Как сообщал «Байкал-Daily», до 30 апреля в Бурятии из-за сложной ситуации с коронавирусом действует режим самоизоляции. Людям запрещено покидать свои дома, за исключением выхода на работу (в случае если организация имеет право на деятельность), получения неотложной помощи, выхода в магазин за продуктами и в аптеку за лекарствами и выгула домашних животных возле дома. 
коронавирус самоизоляция народные дружины
 
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