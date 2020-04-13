В Улан-Удэ потушили «пожар» возле склада ГСМ

В Сосновом Бору «загорелось» здание около склада с топливом



В связи противопожарным режимом, введённым в Бурятии, пожарные команды Улан-Удэнского гарнизона переведены на усиленный режим работы. На территории военного городка Сосновый Бор состоялась тренировка расчётов пожарной команды, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



По легенде тренировки, загорелось здание неподалёку от склада ГСМ. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения.



В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные машины с повышенной проходимостью КамАЗ-43118 АЦ 6-40.



Особенностью тренировки было использование специализированных водяных лафетных стволов, защищающих от возможных осколков в результате взрыва резервуаров.



Перед практической частью тренировки с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности. Также состоялись занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.



В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие двух пожарных расчётов гарнизона.

