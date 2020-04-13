Сегодня из больницы выписываются два человека
В Иркутской области от коронавирусной инфекции вылечились первые пациенты. Сегодня, 13 апреля, два человека выписываются из Иркутской областной инфекционной клинической больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.
- Больные в течение двух недель получали все необходимое лечение, - сообщил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. – После двукратного отрицательного результата анализов они готовы к выписке.
Ещё один пациент готовится к выписке после лечения в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Все они будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.
На сегодняшний день в Иркутской области зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом, два пациента скончались.
Как сообщал «Байкал-Daily», число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Бурятии выросло до 86. Одна пациентка скончалась, выздоровели 17 человек.
В Иркутской области от коронавируса вылечились первые пациенты
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