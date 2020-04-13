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Сотниково накрыли облака пыли

Сотниково накрыли облака пыли
Общество, 
В минприроды заверяют, что местные жители отнеслись с пониманием к крупным работам

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии продолжаются работы по восстановлению береговой линии реки Селенги в местности ДНТ «Респект». На сегодня уже выполнена отсыпка песчано-гравийной смеси вдоль берега реки.

- Несмотря на то, что проведение работ создает определённые трудности жителям ДНТ в виде облака пыли и загороженного проезда крупной техникой, жители относятся с пониманием к процессу берегоукрепления, так как вода находится практически в считанных метрах от построек, - заявили в минприроды Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 апреля министерство подписало контракт с ООО «Восточно-Сибирская торговая компания» на частичное восстановление береговой линии реки Селенга в местности ДНТ «Респект». Работы планируется завершить к 25 апреля.

В 2019 году на территории Сотниково сложилась опасная ситуация из-за обрушения 257 метров береговой полосы. В опасной зоне оказалось 13 жилых домов. Расстояние от берега до ближайшего дома составляло всего восемь метров, поэтому в поселении был введён режим чрезвычайной ситуации. 

Как рассказывал министр природных ресурсов Алексей Хандархаев, в случае непринятия неотложных мер на данном участке ситуация могла бы привести к трагическим последствиям и «повлечь за собой ущерб здоровью людей, ущерб окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Селенга Сотниково подтопление
 
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